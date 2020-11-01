Премьер Грузии ушел на самоизоляцию из-за COVID-19 у сотрудника его охраны

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария в воскресенье сообщил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за того, что у одного из его сотрудников выявлен коронавирус.

"К сожалению, мне сейчас приходится работать в другом режиме, так как у моего сотрудника, с которым вчера у меня была длительная коммуникация, в ходе тестирования был выявлен коронавирус. Соответственно, я перешел в самоизоляцию и в этом режиме продолжаю работать", - написал Гахария на своей странице в фейсбуке.

В пресс-службе правительства республики журналистам сообщили, что коронавирус был подтвержден у сотрудника охраны премьера.

31 октября в Грузии прошли парламентские выборы. Согласно данным ЦИК, который уже завершил подсчет более 99,77% бюллетеней, правящая партия набрала 48,16% голосов избирателей. На втором месте находится Оппозиционный блок "Единое национальное движение - Объединенная оппозиция", который, согласно последним данным, набрал 27,12%.

Между тем, оппозиция в Грузии результатами подсчета голосов осталась недовольна и призвала своих сторонников выйти на митинг.