Премьер Грузии ушел на самоизоляцию из-за COVID-19 у сотрудника его охраны

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария в воскресенье сообщил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за того, что у одного из его сотрудников выявлен коронавирус.
"К сожалению, мне сейчас приходится работать в другом режиме, так как у моего сотрудника, с которым вчера у меня была длительная коммуникация, в ходе тестирования был выявлен коронавирус. Соответственно, я перешел в самоизоляцию и в этом режиме продолжаю работать", - написал Гахария на своей странице в фейсбуке.
В пресс-службе правительства республики журналистам сообщили, что коронавирус был подтвержден у сотрудника охраны премьера.
31 октября в Грузии прошли парламентские выборы. Согласно данным ЦИК, который уже завершил подсчет более 99,77% бюллетеней, правящая партия набрала 48,16% голосов избирателей. На втором месте находится Оппозиционный блок "Единое национальное движение - Объединенная оппозиция", который, согласно последним данным, набрал 27,12%.
Между тем, оппозиция в Грузии результатами подсчета голосов осталась недовольна и призвала своих сторонников выйти на митинг.
ВС Азербайджана нанесли авиаудар по позициям армянских войск - Минобороны
ВС Азербайджана уничтожили автомобильную колонну противника - Минобороны
Посольство РФ в Ереване считается информационным выбросом сообщения о гибели двух российских пограничников на южной границе Армении
Турция продлила срок работ исследовательского судна "Оруч Реис" в восточном Средиземноморье до 14 ноября
Новый железнодорожный вокзал появится в Москве весной 2021 года
Авиакомпании Европы сокращают рейсы на фоне роста числа заражений коронавирусом, локдаунов
В странах Балтии суточный прирост новых заболевших COVID-19 значительно вырос к концу недели, в лидерах по-прежнему Литва
В Иране зафиксирована рекордная суточная смертность от Covid-19, более 430 человек
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Поддержка жителям Барды от Bakcell
Что предвещает освобождение оккупированных территорий для экономики Азербайджана
AccessBank проводит в филиалах тренинги по повышению навыков гражданской обороны
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение