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Регион 01.11.2020 23:19

Премьер Грузии ушел на самоизоляцию из-за COVID-19 у сотрудника его охраны

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария в воскресенье сообщил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за того, что у одного из его сотрудников выявлен коронавирус.

"К сожалению, мне сейчас приходится работать в другом режиме, так как у моего сотрудника, с которым вчера у меня была длительная коммуникация, в ходе тестирования был выявлен коронавирус. Соответственно, я перешел в самоизоляцию и в этом режиме продолжаю работать", - написал Гахария на своей странице в фейсбуке.

В пресс-службе правительства республики журналистам сообщили, что коронавирус был подтвержден у сотрудника охраны премьера.

31 октября в Грузии прошли парламентские выборы. Согласно данным ЦИК, который уже завершил подсчет более 99,77% бюллетеней, правящая партия набрала 48,16% голосов избирателей. На втором месте находится Оппозиционный блок "Единое национальное движение - Объединенная оппозиция", который, согласно последним данным, набрал 27,12%.

Между тем, оппозиция в Грузии результатами подсчета голосов осталась недовольна и призвала своих сторонников выйти на митинг.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, КОРОНАВИРУС, САМОИЗОЛЯЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]