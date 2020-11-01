ВС Азербайджана уничтожили автомобильную колонну противника - Минобороны

Министерство обороны Азербайджана заявило об уничтожении военной автомобильной колонны противника на Ходжавендском направлении.

"31 октября в районе 17:00 во время ведения воздушного наблюдения за местностью было зафиксировано движение военной колонны в Ходжавендском направлении.

Несколько автомобилей колонны и личный состав были уничтожены прицельным и комбинированным огневым ударом авиации и артиллерии", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

А. Мамедов