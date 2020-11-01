ВС Азербайджана уничтожили автомобильную колонну противника - Минобороны

Министерство обороны Азербайджана заявило об уничтожении военной автомобильной колонны противника на Ходжавендском направлении.
"31 октября в районе 17:00 во время ведения воздушного наблюдения за местностью было зафиксировано движение военной колонны в Ходжавендском направлении.
Несколько автомобилей колонны и личный состав были уничтожены прицельным и комбинированным огневым ударом авиации и артиллерии", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.
А. Мамедов
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