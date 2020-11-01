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Карабахский конфликт 01.11.2020 23:28

ВС Азербайджана нанесли авиаудар по позициям армянских войск - Минобороны

Министерство обороны Азербайджана заявило о нанесении авиаудара по позициям противника.

"31 октября штурмовик Су-25 ВВС Азербайджана нанес бомбовый удар по позициям противника. В результате авиаударов было уничтожено большое количество живой силы противника в окопах и подземных убежищах", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

А. Мамедов

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПОЗИЦИИ, АВИАУДАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]