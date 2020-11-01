ВС Азербайджана нанесли авиаудар по позициям армянских войск - Минобороны

Министерство обороны Азербайджана заявило о нанесении авиаудара по позициям противника.

"31 октября штурмовик Су-25 ВВС Азербайджана нанес бомбовый удар по позициям противника. В результате авиаударов было уничтожено большое количество живой силы противника в окопах и подземных убежищах", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

А. Мамедов