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СНГ 02.11.2020 10:39

Сноуден заявил о желании получить гражданство РФ

Бывший сотрудник ЦРУ и АНБ США Эдвард Сноуден сообщил о намерении подать заявление на получение российского гражданства.

"После многих лет разлуки с нашими родителями, моя жена и я не имеем никакого желания быть разлученными с нашим сыном, поэтому в эту эпоху пандемии и закрытых границ мы подаем на двойное гражданство США и России", - написал Сноуден в твиттере.

Ранее его адвокат Анатолий Кучерена сообщил, что в скором времени Сноуден станет отцом.

"Вчера мы встречались с Эдвардом, и он сообщил мне радостную новость. К концу декабря они с супругой ожидают появления первенца", - сказал Кучерена "Интерфаксу" 29 октября.

Ранее Сноуден получил бессрочный вид на жительство (ВНЖ) в России.

Кучерена пояснил, что предоставление бессрочного вида на жительство беглому американцу, получившему убежище в РФ в связи с преследованием в США, стало возможным после изменений в миграционном законодательстве РФ в 2019 году.

В 2013 году Сноуден передал СМИ данные о программах американских спецслужб о слежке по всему миру. Публикации вызвали широкий резонанс. На родине ему заочно предъявили обвинения в шпионаже и похищении госсобственности. Сноуден сначала бежал из США в Гонконг, а затем - в РФ.

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Тэги: РОССИЯ, СНОУДЕН, ГРАЖДАНСТВО, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]