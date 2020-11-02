Сноуден заявил о желании получить гражданство РФ

Бывший сотрудник ЦРУ и АНБ США Эдвард Сноуден сообщил о намерении подать заявление на получение российского гражданства.
"После многих лет разлуки с нашими родителями, моя жена и я не имеем никакого желания быть разлученными с нашим сыном, поэтому в эту эпоху пандемии и закрытых границ мы подаем на двойное гражданство США и России", - написал Сноуден в твиттере.
Ранее его адвокат Анатолий Кучерена сообщил, что в скором времени Сноуден станет отцом.
"Вчера мы встречались с Эдвардом, и он сообщил мне радостную новость. К концу декабря они с супругой ожидают появления первенца", - сказал Кучерена "Интерфаксу" 29 октября.
Ранее Сноуден получил бессрочный вид на жительство (ВНЖ) в России.
Кучерена пояснил, что предоставление бессрочного вида на жительство беглому американцу, получившему убежище в РФ в связи с преследованием в США, стало возможным после изменений в миграционном законодательстве РФ в 2019 году.
В 2013 году Сноуден передал СМИ данные о программах американских спецслужб о слежке по всему миру. Публикации вызвали широкий резонанс. На родине ему заочно предъявили обвинения в шпионаже и похищении госсобственности. Сноуден сначала бежал из США в Гонконг, а затем - в РФ.
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