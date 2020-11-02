Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

30.10 $/bbl   WTI 35.79 -0.38 Brent 37.46 -0.19

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 02.11.2020 11:26

Латвия и Эстония утвердили методику "отсечения" произведенной на БелАЭС электроэнергии

Латвия и Эстония утвердили методику, которая предотвратит попадание в эти страны электроэнергии, произведенной на Белорусской АЭС (БелАЭС), сообщил агентству BNS глава Комиссии по регулированию общественных услуг Латвии Роланд Ирклис.

По его словам, базовый принцип методики предусматривает, что, например, российская сторона, имеющая межсетевое соединение с Белоруссией, должна будет предоставлять подтверждение того, что электроэнергия, поставляемая в Латвию из России, не производится в Белоруссии.

Ирклис добавил, что ожидается подтверждение принятия этой методики от Литвы.

Как сообщалось ранее, применение этой методики приведет к сокращению торговли электроэнергией между РФ и странами Балтии. Россия просила прибалтийские государства скорректировать методику. По мнению Москвы, применение методики имеет дискриминационный характер, ухудшая условия торговли в отношении РФ. Тем не менее, страны Балтии отказались вносить изменения в этот документ.

Ранее Литва, Латвия и Эстония договорились о бойкоте электроэнергии из Белоруссии после запуска там БелАЭС. Балтийские страны заявляли, что готовятся блокировать попадание электроэнергии с БелАЭС на их рынки, а все технические решения планировалось подготовить в октябре.

Литовская электропередающая компания Litgrid сообщила, что получила извещение белорусского оператора системы ЛЭП "Белэнерго" о намерениях 1-10 ноября начать производство электроэнергии на БелАЭС.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЭНЕРГИЯ, ТОРГОВЛЯ, ЛАТВИЯ, ЭСТОНИЯ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]