Латвия и Эстония утвердили методику, которая предотвратит попадание в эти страны электроэнергии, произведенной на Белорусской АЭС (БелАЭС), сообщил агентству BNS глава Комиссии по регулированию общественных услуг Латвии Роланд Ирклис.

По его словам, базовый принцип методики предусматривает, что, например, российская сторона, имеющая межсетевое соединение с Белоруссией, должна будет предоставлять подтверждение того, что электроэнергия, поставляемая в Латвию из России, не производится в Белоруссии.

Ирклис добавил, что ожидается подтверждение принятия этой методики от Литвы.

Как сообщалось ранее, применение этой методики приведет к сокращению торговли электроэнергией между РФ и странами Балтии. Россия просила прибалтийские государства скорректировать методику. По мнению Москвы, применение методики имеет дискриминационный характер, ухудшая условия торговли в отношении РФ. Тем не менее, страны Балтии отказались вносить изменения в этот документ.

Ранее Литва, Латвия и Эстония договорились о бойкоте электроэнергии из Белоруссии после запуска там БелАЭС. Балтийские страны заявляли, что готовятся блокировать попадание электроэнергии с БелАЭС на их рынки, а все технические решения планировалось подготовить в октябре.

Литовская электропередающая компания Litgrid сообщила, что получила извещение белорусского оператора системы ЛЭП "Белэнерго" о намерениях 1-10 ноября начать производство электроэнергии на БелАЭС.