В Армении за сутки 1 тыс. 194 заражения COVID-19, скончались 31 человек

Медики в Армении за сутки выявили коронавирус у 1 тыс. 194 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 93 тыс. 448, сообщил в понедельник единый информационный центр республики.

Накануне сообщалось о 2 тыс. 441 новом больном за сутки.

По данным центра, в Армении скончался еще 31 пациент с коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 1 тыс. 767. "Из них 1 тыс. 391 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 376 зараженных скончались по иным причинам", - говорится в сообщении.

Выздоровели после коронавируса 56 тыс. 466 человек (+639 за сутки).

Медики в Армении за сутки сделали 2 тыс. 544 теста на COVID-19.