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Регион 02.11.2020 11:00

В Армении за сутки 1 тыс. 194 заражения COVID-19, скончались 31 человек

Медики в Армении за сутки выявили коронавирус у 1 тыс. 194 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 93 тыс. 448, сообщил в понедельник единый информационный центр республики.

Накануне сообщалось о 2 тыс. 441 новом больном за сутки.

По данным центра, в Армении скончался еще 31 пациент с коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 1 тыс. 767. "Из них 1 тыс. 391 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 376 зараженных скончались по иным причинам", - говорится в сообщении.

Выздоровели после коронавируса 56 тыс. 466 человек (+639 за сутки).

Медики в Армении за сутки сделали 2 тыс. 544 теста на COVID-19.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]