ВС Азербайджана уничтожили армянский Су-25 - Минобороны

Минобороны Азербайджана сообщает об уничтожении в воскресенье армянского штурмовика Су-25, пытавшегося обстрелять позиции ВС Азербайджана на армяно-азербайджанской госгранице.
«1 ноября в течение дня подразделения армянских вооруженных сил предприняли попытку атаковать на Зангиланском участке армяно-азербайджанской государственной границы. Противник подверг обстрелу позиции наших подразделений из минометов и различного крупнокалиберного оружия с целью захвата ряда выгодных высот на этом направлении. Замысел противника атаковать был своевременно выявлен нашими подразделениями, и в результате проведенной успешной операции противник понес большие потери», - отмечается в сообщении министерства обороны Азербайджана.
По данным ведомства, в ходе боев противник, потеряв до 30 военнослужащих в живой силе, был вынужден отступить на территорию Армении.
«В результате бдительности личного состава наших подразделений штурмовик Су-25 противника, атаковавший наши позиции с воздуха, также был сбит», - подчеркивается в информации.
Х.Насирзаде
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