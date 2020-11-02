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Карабахский конфликт 02.11.2020 11:02

ВС Азербайджана уничтожили армянский Су-25 - Минобороны

Минобороны Азербайджана сообщает об уничтожении в воскресенье армянского штурмовика Су-25, пытавшегося обстрелять позиции ВС Азербайджана на армяно-азербайджанской госгранице.

«1 ноября в течение дня подразделения армянских вооруженных сил предприняли попытку атаковать на Зангиланском участке армяно-азербайджанской государственной границы. Противник подверг обстрелу позиции наших подразделений из минометов и различного крупнокалиберного оружия с целью захвата ряда выгодных высот на этом направлении. Замысел противника атаковать был своевременно выявлен нашими подразделениями, и в результате проведенной успешной операции противник понес большие потери», - отмечается в сообщении министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, в ходе боев противник, потеряв до 30 военнослужащих в живой силе, был вынужден отступить на территорию Армении.

«В результате бдительности личного состава наших подразделений штурмовик Су-25 противника, атаковавший наши позиции с воздуха, также был сбит», - подчеркивается в информации.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]