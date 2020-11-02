В Грузии за сутки 1 тыс. 852 заражения COVID-19, скончались семь человек

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 тыс. 852 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 42 тыс. 579, сообщает в понедельник грузинский Минздрав.

По данным ведомства, число жертв коронавирусной инфекции в Грузии достигло 342 человек, еще семь человек скончались за минувшие сутки.

В режиме карантина находятся 2 тыс. 977 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 4 тыс. 293 человека, в специализированных гостиницах лечатся 2 тыс. 236 человек. Выздоровели 26 тыс. 800 человек.