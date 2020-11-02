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СНГ 02.11.2020 11:50

18 тыс. 257 новых случаев COVID-19 выявлено в РФ за сутки, 238 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил почти 18 тыс. 260 случаев, умерли за сутки 238 пациентов, по выздоровлению выписано 10 тыс. 360 человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 18 тыс. 257 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 4585 (25,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Четвертый день подряд количество новых случаев COVID-19 в РФ держится на уровне, превышающим 18 тыс. в сутки. Накануне в воскресенье количество новых случаев составило 18 тыс. 665, в субботу, 31 октября было 18 тыс. 140, в пятницу, 30 октября, - 18 тыс. 283 случая.

По-прежнему наиболее высокие показатели отмечаются в Москве. За сутки в российской столице количество выявленных случаев составило 4 тыс. 796. Накануне в воскресенье было 5 тыс. 261, в субботу, 31 октября, - 4 тыс. 952.

Количество выписанных за сутки в столице составило 3 тыс. 241 человек, умерли за сутки 53 человека.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 655 тыс. 038 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За весь период по России умерло 28 тыс. 473 человека. Количество выписанных за весь период составило 1 млн 236 тыс. 033 человека, в том числе 10 тыс. 360 были выписаны за последние сутки, говорится в сообщении оперштаба.

Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 390 тыс. 532 человека.

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Тэги: РОССИЯ, COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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