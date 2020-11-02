Песков: макростабильность экономики удается поддерживать, несмотря на влияние негативных факторов

Макростабильность экономики в стране удаётся поддерживать, несмотря на давление негативных обстоятельств на мировых рынках, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения Пескова с журналистами в понедельник была поднята тема "скачка" курсов доллара и евро, которые пробили очередные "планки" котировок. Пресс-секретаря спросили, до какого момента россиянам не стоит обращать внимания на курс рубля.

"Надо исходить из слов президента: в нашей стране подавляющее число наших сограждан получает доходы именно в рублях. По мере того, как мы сокращаем зависимость от импорта, эта волатильность все меньше влияет на динамику изменения цен", - сказал Песков.

"Вы видите, что, предположим, психологические отметки пробиваются, но амплитуда этой волатильности минимизируется усилиями нашего макрорегулятора и, конечно, сейчас любая мировая валюта находится под серьёзным негативным давлением целого ряда обстоятельств в мировой экономике: динамика потребления энергоресурсов, изменение цен на нефтепродукты и на нефть", - добавил пресс-секретарь президента.

Эти факторы "оказывают своё влияние", продолжил он, но "в целом, если говорить о макростабильности, то (...) ее удаётся поддерживать".

Внимание Пескова также обратили на то, что за текущий год рубль потерял около 30% стоимости, и поинтересовались, устраивает ли такая ситуация президента, и не возникает ли у него вопросов к экономическому блоку правительства и регулятору.

"Экономический блок и регулятор делают все необходимое для обеспечения макростабильности, и она действительно обеспечивается и поддерживается", - заверил пресс-секретарь главы государства.

"Что касается нюансировок в подходах, то рекомендую вам адресовать эти вопросы в правительство", - добавил представитель Кремля.

Он согласился, что падение в 30% является достаточно серьезным показателем, но обратил внимание, что "многие мировые валюты находятся под гнетом весьма негативных обстоятельств в мировой конъюнктуре".

В ответ на уточняющий вопрос, означают ли его слова, что президент в целом удовлетворен работой экономического блока правительства и ЦБ, Песков заметил: "Ведется ежедневная работа в этой связи и правительством, и экономическим блоком, и мегарегулятором. Вы знаете, что президент также держит эту тему в своем поле зрения, регулярно проводит совещания по экономическим вопросам. Поэтому работа здесь и по линии президента идет на ежедневной основе".

Песков также переадресовал в правительство вопросы о том, прогнозировали ли российские власти такое ослабление рубля, и насколько сильно отразится нынешняя ситуация на благосостоянии граждан РФ, и как это может повлиять на инфляцию.

"Еще раз повторю, что на макроуровне ситуация абсолютно стабильная и в плане стабильности банковской системы, и всего остального. Зависимость от экспорта в подавляющем большинстве секторов экономики поэтапно сокращается, и, соответственно, внутренний рынок сокращает свою зависимость от волатильности на мировых рынках валюты", - добавил он.