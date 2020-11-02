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СНГ 02.11.2020 13:43

Угрозы иностранцам в России недопустимы - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с высказываниями муфтия Чечни о французах заявил, что все должны находиться в рамках законов РФ, а действия, представляющие угрозу для иностранцев в России недопустимы.

"Что касается безопасности дипломатических представительств других стран, в том числе Франции в данном случае, безопасности иностранных граждан на территории нашей страны, считаем очень важной задачей обеспечение этой безопасности и считаем необходимым для всех действовать исключительно в рамках законов Российской Федерации и таким образом избегать каких-либо действий, которые могли бы представлять угрозу для иностранцев у нас в стране, считаем это недопустимым. Ровно, как и наших граждан - это очень важное дополнение", - сказал Песков журналистам в понедельник на просьбу прокомментировать слова муфтия.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ИНОСТРАНЦЫ, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]