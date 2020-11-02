Выборы президента США и заседание ФРС станут главными событиями для финрынков на этой неделе

Выборы президента США, заседание Федеральной резервной системы (ФРС) и данные с рынка труда страны за октябрь делают предстоящую неделю наиболее насыщенной для американских финансовых рынков в 2020 году.
Все эти события могут взволновать инвесторов и сильно повлиять на движение котировок, пишет агентство Bloomberg.
Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден опережает президента республиканца Дональда Трампа по популярности среди избирателей на 10 процентных пунктов, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного телеканалом NBC и газетой The Wall Street Journal.
Так, за Байдена выступили 52% опрошенных американцев, тогда как 42% поддерживают нынешнего главу государства. При этом две недели назад, указывает NBC, Байден имел популярность в 54%, а Трамп - те же 42%.
Байден пообещал увеличить госрасходы на выплаты дополнительных пособий по безработице и инвестирование в такие проекты, как инфраструктура и "зеленая" энергетика. Эти траты будут покрываться повышением налогов на компании и богатых граждан, а также наращиванием госдолга. Между тем Трамп хочет потратить следующие четыре года на сокращение налогов и ослабление регулирования, продолжая бороться с Китаем в сфере торговли и технологий.
Кто бы ни победил, многое будет зависеть от голосования представителей в Конгрессе. Эксперты все чаще предсказывают ситуацию, при которой демократы займут как Белый дом, так и обе палаты Конгресса.
Заседание Федрезерва из-за выборов начнется не во вторник, как это бывает обычно, а в среду. В четверг будут объявлены итоги встречи руководства ЦБ, а затем пройдет пресс-конференция его главы Джерома Пауэлла.
Аналитики не ожидают изменения денежно-кредитной политики на фоне возможной смены лидера страны. Предполагается, что ФРС может скорректировать объемы покупок облигаций на следующем, декабрьском заседании.
Кроме того, в четверг состоится заседание Банка Англии. Эксперты прогнозируют, что ЦБ объявит новый раунд выкупа бондов для того, чтобы помочь экономике преодолеть новую вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 и связанные с этим ограничения для бизнеса и граждан.
Инвесторы в рынки стран с развивающейся экономикой также будут внимательно следить за развитием событий в США и чутко реагировать на новости.
Индикаторы рынков акций, валют и облигаций в нацвалютах emerging markets на прошлой неделе продемонстрировали наихудшие результаты более чем за месяц из-за роста числа заражений COVID-19 в мире и неясных экономических перспектив на фоне пандемии.
Однако для некоторых "быков" любой откат рынка предоставляет возможность для покупки, поскольку они делают ставку на восстановление экономики и создание вакцины в следующем году.
"Выборы в США, очевидно, представляют собой большой риск, но независимо от результата глобальные финансовые возможности широко открыты, и вакцина против COVID не за горами, - полагает Надер Наеми из AMP Capital Investors Ltd. - Вероятна дальнейшая слабость рынков акций emerging markets, но это будет уникальная возможность, чтобы выйти на них".
Также на этой неделе достаточно напряженным является календарь макроэкономических публикаций в США. В частности, будут опубликованы показатели активности в производственной сфере и секторе услуг (ISM Manufacturing и ISM Non-Manufacturing).
В пятницу министерство труда США обнародует данные об изменении числа рабочих мест в экономике страны в октябре. По прогнозам, темпы повышения показателя продолжат замедляться и составят около 600 тыс. по сравнению с 661 тыс. в сентябре, сообщает MarketWatch. Безработица, как ожидается, опустится в октябре до 7,7% с 7,9% месяцем ранее и 8,4% в августе.
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