Аналитики ухудшили прогноз для экономики еврозоны в IV кв. из-за новых локдаунов, ожидают спад - FT

Экономика еврозоны в четвертом квартале сократится на 2,3%, прогнозируют аналитики, опрошенные Financial Times.
Это значительно ниже прогнозов, которые они давали до введения новых карантинных мер в ряде европейских стран на прошлой неделе.
Из 18 экономистов, участвовавших в опросе, лишь один ожидает положительной динамики ВВП еврозоны в октябре-декабре. Ранее большинство прогнозировали рост ВВП региона в четвертом квартале.
Данные, опубликованные в пятницу, показали рекордный рост экономики еврозоны в третьем квартале - 12,7% в квартальном выражении. Однако ВВП остается ниже уровня, наблюдавшегося до вспышки коронавируса.
"Хотя прогноз для обрабатывающей промышленности достаточно стабилен, спад в значительно более крупной сфере услуг, на которую негативно влияют новые ограничения, скорее всего снова приведет к отрицательному экономическому росту в еврозоне", - отмечает главный экономист Barclays Кристиан Келлер.
Заболеваемость коронавирусом в Европе продолжает расти, свидетельствуют данные Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний. По состоянию на воскресенье, в Бельгии, которая занимает первое место в Европе по уровню заболеваемости, было выявлено 1702 новых случая заражения на 100 тыс. жителей по сравнению с 1600 в пятницу.
Во Франции, где в пятницу начался второй общенациональный локдаун, уровень заболеваемости вырос до 742 с 706 новых случаев на 100 тыс. человек, в Германии, где частичный карантин восстановлен с понедельника - до 206 со 182 случаев.
Несмотря на рост заболеваемости, новые ограничительные меры не такие жесткие, как весной, отмечает FT. В первом полугодии 2020 года на фоне первой волны ВВП еврозоны упал на 15%.
"Активность в некоторых отраслях еще не восстановилась до докризисного уровня, поэтому она не может упасть так же сильно", - считает экономист Capital Economics Эндрю Кенингхем.
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр на прошлой неделе заявил, что экономика страны может упасть на 15% за время нового локдауна по сравнению с 30%, на которые она рухнула за недели весеннего карантина.
По прогнозу главного экономиста Axa Жиля Моэка, ВВП Франции в четвертом квартале сократится на 7,4% в квартальном выражении, если карантин продлится до середины декабря и будет смягчен в преддверии праздников.
Главный экономист G+ Economics Лена Комилева, в свою очередь, полагает, что отмена мер в этот раз займет больше времени, учитывая длинный зимний сезон гриппа. В то же время она ожидает "краткосрочный сезонный скачок поездок и розничных продаж в период Рождества".
Помимо этого, риск будущих локдаунов будет влиять на потребительское поведение, считает экономист ING Карстен Бржески, который прогнозирует рост ВВП еврозоны в первом квартале 2021 года лишь на 0,7% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.
"Будет наблюдаться рост сбережений на непредвиденные случаи, поскольку все больше людей будут считать возможными новые локдауны в следующем году", - сказал он.
Ожидается, что на этой неделе Банк Англии представит свой обновленный прогноз, который будет предполагать в лучшем случае лишь слабый рост британской экономики в четвертом квартале. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в субботу объявил о введении с 5 ноября в Англии облегченного варианта режима самоизоляции на четыре недели из-за роста темпов распространения коронавируса COVID-19.
Алиев анонсировал освобождение новых населенных пунктов Азербайджана от армянской оккупации
Обращение премьера Армении к президенту РФ неприемлемо, Россия, как посредник, должна сохранять нейтралитет - президент Азербайджана
Баку готов прекратить боевые действия при условии остановки Арменией обстрелов и взятии конкретных обязательств по выводу войск из Карабаха - Алиев
Президент Азербайджана в октябре впервые попал в топ-10 самых упоминаемых в СМИ персон по версии СКАН
Глава ВОЗ ушел на карантин после контакта с зараженным COVID-19
Число заражений COVID-19 в мире превысило 46 млн - университет Джонса Хопкинса
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Лидер партии Brexit считает провальной идею введения режима самоизоляции в Британии
МИД РФ назвал внутренним делом Белоруссии акции протеста и угрозы властей демонстрантам
Россия в отношениях с Грузией будет ориентироваться на практические шаги Тбилиси - замглавы МИД РФ Руденко
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
AccessBank продолжает акцию по оказанию гуманитарной помощи
Поддержка жителям Барды от Bakcell
Что предвещает освобождение оккупированных территорий для экономики Азербайджана
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение