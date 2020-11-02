Деоккупация Карабаха внесет свой вклад в развитие ВИЭ в Азербайджане - Минэнерго

Деоккупация Карабаха внесет свой вклад в развитие в Азербайджане сферы возобновляемых источников энергии (ВИЭ), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве энергетики.

«Территория Карабаха богата ВИЭ. По количеству солнечного излучения юг Карабаха - Физулинский, Джебраильский, Зангиланский районы - занимает второе место после территории Нахчыванской АР. Здесь 1 кв. м. солнечного излучения, падающего на горизонтальную поверхность, составляет 1600-1700 кВт/ч в год. Суммарный потенциал солнечной энергии этих территорий оценивается 3-4 тыс. МВт. После полного освобождения всех наших территорий от армянской оккупации, точный потенциал по солнечной энергии будет определен путем установки измерительных станций наблюдения», - заявили в ведомстве.

По данным Минэнерго, горные районы Карабаха обладают высоким потенциалом ветряной энергетики, который оценивается в 300-500 МВт.

«В горной части Карабаха, на высоте 100 метров, есть большие территории со средней годовой скоростью ветра 7-8 м/с. По данным платформы Globalwindatlas.info, среднегодовая скорость ветра в приграничных с Арменией Кельбаджарском и Лачинском районах Азербайджана достигает 10 м/с. После полной деоккупации Карабаха будут проведены точные расчеты потенциала по ветряной энергетики данного региона», - подчеркнули в ведомстве.

В Минэнерго также отметили, что Кельбаджарский район Азербайджана и Шуша обладают и значительными запасами термальной воды. «В Кельбаджарском районе эти запасы составляют 3 тыс. 93 кубометра в сутки, в Шуше - 412 куб. м. в сутки. Возможность использования термальных источников в энергетических целях будет изучена после полного освобождения этих территорий от вражеской оккупации», - заявили в министерстве.

Кроме того, по данным ведомства, в Карабахском регионе имеются и угольные месторождения. К примеру, запасы каменного угля в селе Чардаглы Тертерского района составляют 8,5 млн тонн.

В настоящее время в Азербайджане потенциал генерирующих мощностей возобновляемых источников энергии составляет 26,94 тыс. МВт. Из них потенциал ветровой электроэнергии оценивается в 3 тыс. МВт, солнечной - 23,04 тыс. МВт, биоэнергии - 380 МВт, горных рек - 520 МВт.

Общая мощность энергосистемы Азербайджана на данный момент составляет 7,144 тыс. МВт, из которых на долю мощностей ВИЭ приходится 17%. Доля же ВИЭ в фактическом производстве электроэнергии в Азербайджане составляет 8,2% с учетом мощностей крупных гидроэлектростанций.

Перед Минэнерго стоит задача увеличить к 2030 году долю ВИЭ в производстве электроэнергии до 30%.

Н.Аббасова