ГАТ направит 3,3 млн манатов на капремонт административного здания

Госагентство по туризму (ГАТ) привлекло ЗАО «Vest-LTD» для проведения капремонта и реконструкции административного здания ГАТ.

Согласно данным сайтаwww.tender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 3 млн 299,992 тыс. манатов.

Х.Насирзаде