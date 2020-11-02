Без согласования со сторонами конфликта ввод миротворцев в Карабах невозможен - МИД РФ

Параметры ввода миротворцев в Нагорный Карабах должны быть согласованы со сторонами конфликта, МИД РФ неизвестны подробности предложения США о создании скандинавских миротворческих сил, заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

"Это нужно у американцев спрашивать, откуда они взяли все эти предложения и идеи. Все необходимые параметры возможных механизмов должны быть согласованы в консультациях со сторонами конфликта", - сказал Руденко в понедельник журналистам.

Он отметил, что МИД РФ известно о предложении США о направлении скандинавских миротворцев в регион только из публичных выступлений советника президента страны по нацбезопасности Роберта О`Брайена.