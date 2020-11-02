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Карабахский конфликт 02.11.2020 13:53

Без согласования со сторонами конфликта ввод миротворцев в Карабах невозможен - МИД РФ

Параметры ввода миротворцев в Нагорный Карабах должны быть согласованы со сторонами конфликта, МИД РФ неизвестны подробности предложения США о создании скандинавских миротворческих сил, заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

"Это нужно у американцев спрашивать, откуда они взяли все эти предложения и идеи. Все необходимые параметры возможных механизмов должны быть согласованы в консультациях со сторонами конфликта", - сказал Руденко в понедельник журналистам.

Он отметил, что МИД РФ известно о предложении США о направлении скандинавских миротворцев в регион только из публичных выступлений советника президента страны по нацбезопасности Роберта О`Брайена.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, КАРАБАХ, МИРОТВОРЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]