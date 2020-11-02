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Регион 02.11.2020 14:34

Россия в отношениях с Грузией будет ориентироваться на практические шаги Тбилиси - замглавы МИД РФ Руденко

Россия настроена на улучшение отношений с Грузией, ожидает практических шагов правительства, которое будет сформировано по итогам парламентских выборов в стране, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Наша позиция в отношении Грузии давно определена, мы выступаем за улучшение отношений с этой страной, будем, естественно, ориентироваться на те шаги, которые будет принимать новое правительство в отношении России", - сказал Руденко журналистам.

Он отметил, что в отношениях с Грузией Россия будет ориентироваться не на заявления, а на практические дела.

Руденко подчеркнул, что выборы - внутреннее дело самой Грузии, "самим грузинским избирателям стоит делать оценки".

Замглавы МИД РФ добавил, что в Грузии предстоит большой политический процесс формирования правительства, "возможно коалиционного". "Будем смотреть, как они будут реализовывать свои обещания", - сказал он.

В Грузии 31 октября состоялись парламентские выборы, на них побеждает правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, ГРУЗИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]