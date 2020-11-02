Россия в отношениях с Грузией будет ориентироваться на практические шаги Тбилиси - замглавы МИД РФ Руденко

Россия настроена на улучшение отношений с Грузией, ожидает практических шагов правительства, которое будет сформировано по итогам парламентских выборов в стране, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Наша позиция в отношении Грузии давно определена, мы выступаем за улучшение отношений с этой страной, будем, естественно, ориентироваться на те шаги, которые будет принимать новое правительство в отношении России", - сказал Руденко журналистам.
Он отметил, что в отношениях с Грузией Россия будет ориентироваться не на заявления, а на практические дела.
Руденко подчеркнул, что выборы - внутреннее дело самой Грузии, "самим грузинским избирателям стоит делать оценки".
Замглавы МИД РФ добавил, что в Грузии предстоит большой политический процесс формирования правительства, "возможно коалиционного". "Будем смотреть, как они будут реализовывать свои обещания", - сказал он.
В Грузии 31 октября состоялись парламентские выборы, на них побеждает правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".
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