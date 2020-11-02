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Карабахский конфликт 02.11.2020 14:06

Армения использует запрещенное оружие при обстрелах гражданского населения Азербайджана - Алиев

Армения регулярно подвергает ракетно-артиллерийскому обстрелу населенные пункты городов и районов Азербайджана, используя запрещенное оружие, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"По информации на сегодняшний день Армения с утра с 06:00 до 08:50 выпустила на наши населенные пункты свыше 200 снарядов", - сказал Алиев в понедельник, принимая в Баку генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдада Амреева.

По его словам, в результате армянских обстрелов с 27 сентября погиб 91 мирный житель Азербайджана, из которых 10 детей, ранено 404 человека и больше 2 тыс. домов разрушено.

"При этом ВС Армении используют запрещенное оружие, чтобы число жертв среди гражданского населения было максимальным. Но наша месть - на поле битвы, я об этом постоянно говорю, что отвечаем только лишь на поле боя", - добавил Алиев.

Х.Насирзаде

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПУТИН, АРМЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]