Армения использует запрещенное оружие при обстрелах гражданского населения Азербайджана - Алиев

Армения регулярно подвергает ракетно-артиллерийскому обстрелу населенные пункты городов и районов Азербайджана, используя запрещенное оружие, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"По информации на сегодняшний день Армения с утра с 06:00 до 08:50 выпустила на наши населенные пункты свыше 200 снарядов", - сказал Алиев в понедельник, принимая в Баку генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдада Амреева.

По его словам, в результате армянских обстрелов с 27 сентября погиб 91 мирный житель Азербайджана, из которых 10 детей, ранено 404 человека и больше 2 тыс. домов разрушено.

"При этом ВС Армении используют запрещенное оружие, чтобы число жертв среди гражданского населения было максимальным. Но наша месть - на поле битвы, я об этом постоянно говорю, что отвечаем только лишь на поле боя", - добавил Алиев.

Х.Насирзаде