Алиев анонсировал освобождение новых населенных пунктов Азербайджана от армянской оккупации

Президент Азербайджана Ильхам Алиев анонсировал освобождение новых населенных пунктов от армянской оккупации.

«У нас идет Отечественная война, освобождено много городов и сел Азербайджана. Я каждую неделю информирую азербайджанский народ об этом, и сегодня тоже будет дана информация об освобождении новых сел от оккупации», - заявил Алиев в понедельник на встрече с экс-премьером Турции Бинали Йылдырымом.

«Мы продолжим нашу справедливую войну до конца и освободим наши территории от агрессора», - сказал Алиев.

ВС Азербайджана с 27 сентября в ходе боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта освободили от армянской оккупации 195 населенных пунктов, включая 4 города: Джабраил, Физули, Зангилан и Джабраил.

Б.Рустамбеков