Алиев анонсировал освобождение новых населенных пунктов Азербайджана от армянской оккупации

Президент Азербайджана Ильхам Алиев анонсировал освобождение новых населенных пунктов от армянской оккупации.
«У нас идет Отечественная война, освобождено много городов и сел Азербайджана. Я каждую неделю информирую азербайджанский народ об этом, и сегодня тоже будет дана информация об освобождении новых сел от оккупации», - заявил Алиев в понедельник на встрече с экс-премьером Турции Бинали Йылдырымом.
«Мы продолжим нашу справедливую войну до конца и освободим наши территории от агрессора», - сказал Алиев.
ВС Азербайджана с 27 сентября в ходе боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта освободили от армянской оккупации 195 населенных пунктов, включая 4 города: Джабраил, Физули, Зангилан и Джабраил.
Б.Рустамбеков
Азербайджан после полной деоккупации Карабаха оценит ущерб, нанесенный энергетической инфраструктуре региона - Минэнерго
Назначен новый исполнительный директор ASA
Глава ЛУКОЙЛа Алекперов обсудил в Багдаде с премьером Ирака старые и новые проекты
Президент Азербайджана в октябре впервые попал в топ-10 самых упоминаемых в СМИ персон по версии СКАН
Глава ВОЗ ушел на карантин после контакта с зараженным COVID-19
Число заражений COVID-19 в мире превысило 46 млн - университет Джонса Хопкинса
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Лидер партии Brexit считает провальной идею введения режима самоизоляции в Британии
МИД РФ назвал внутренним делом Белоруссии акции протеста и угрозы властей демонстрантам
Россия в отношениях с Грузией будет ориентироваться на практические шаги Тбилиси - замглавы МИД РФ Руденко
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
AccessBank продолжает акцию по оказанию гуманитарной помощи
Поддержка жителям Барды от Bakcell
Что предвещает освобождение оккупированных территорий для экономики Азербайджана
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение