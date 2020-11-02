Назначен новый исполнительный директор ASA

Эльмар Мирсалаев назначен исполнительным директором Ассоциации страховщиков Азербайджана (ASA), говорится в сообщении Ассоциации.
«Кандидатуру Мирсалаева и его назначение на должность исполнительного директора единогласно поддержали члены Наблюдательного совета ASA», - отмечается в сообщении.
Ранее Мирсалаев занимал должность начальника управления убытками в страховой компании Ateshgah Sigorta.
А.Мамедов
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