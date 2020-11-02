Назначен новый исполнительный директор ASA

Эльмар Мирсалаев назначен исполнительным директором Ассоциации страховщиков Азербайджана (ASA), говорится в сообщении Ассоциации.

«Кандидатуру Мирсалаева и его назначение на должность исполнительного директора единогласно поддержали члены Наблюдательного совета ASA», - отмечается в сообщении.

Ранее Мирсалаев занимал должность начальника управления убытками в страховой компании Ateshgah Sigorta.

А.Мамедов