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Транспорт и связь 02.11.2020 16:33

Число авиарейсов между РФ и Турцией планируется сократить - источник

Россия и Турция изучают вопрос о снижении частоты пассажирских авиарейсов между двумя странами, что обусловлено окончанием туристического сезона, сообщил "Интерфаксу" источник в одном из турецких перевозчиков.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что абсолютное большинство "завозных" случаев коронавируса попали в Россию из Турции.

"Изучается вопрос на взаимной основе о снижении интенсивности полетов. В первую очередь, это может затронуть чартерное авиасообщение", - сказал источник. По его словам, "это естественный сезонный процесс".

"Зимой поток туристов все же ниже чем летом, поэтому чартеры загружаются меньше. Спрос на такие перевозки падает, число рейсов сокращается. Причины исключительно экономические", - сказал источник.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, АВИАРЕЙСЫ, СОКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]