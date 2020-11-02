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Дальнее зарубежье 02.11.2020 16:46

Стороны конфликта в Ливии начали переговоры о поддержании режима прекращения огня

Представители военного руководства сторон конфликта в Ливии встретились в понедельник в оазисе Гадамес, чтобы обсудить меры по поддержанию режима прекращения огня в стране, согласованного ранее, сообщает агентство Associated press (AP).

AP отмечает, что это первые переговоры представителей военных, которые проходят непосредственно на ливийской территории, с того момента, когда в апреле 2019 года Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара начала штурм столицы страны Триполи. Это уже пятый раунд переговоров в подобном формате.

Переговоры, проходящие под эгидой ООН, продлятся до среды, на них будет присутствовать спецпосланник ООН по Ливии Стефани Уильямс.

В миссии ООН в Ливии уточнили, что на переговорах, в частности, речь будет идти о наблюдении за режимом прекращения огня в Ливии и за о выработке способов фиксировать возможные нарушения перемирия.

В Ливии на протяжении уже длительного времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи правительство национального согласия Файеза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый ЛНА Хафтара. По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступают Турция, Катар и Италия.

23 октября представители сторон межливийского конфликта в отделении ООН в Женеве подписали соглашение о введении постоянного режима прекращения огня.

Также была достигнута договоренность о возвращении вооруженных формирований в места их постоянной дислокации и о выводе в течение трех месяцев всех иностранных наемников из Ливии.

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Тэги: ЛИВИЯ, ВОЕННЫЕ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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