Глава МИД Ирана в момент выборов в США посещает страны Латинской Америки

Глава МИД Ирана Джавад Зариф встретит президентские выборы в США в Латинской Америке.
Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде сообщил в понедельник, что 3 ноября Зариф отправится в Боливию на церемонию приведения к присяге президента этой сраны.
Затем глава МИД Ирана посетит Кубу и Венесуэлу, написал в Твиттере Хатибзаде.
При этом он подчеркнул, что Тегеран не зацикливается на выборах американского президента.
"Мы не сосредотачиваемся на президентских выборах в США. Обе стороны (предвыборной кампании в США - ИФ) осознают тот факт, что их политика потерпела поражение", - заявил представитель МИД Исламской республики.
"Рамки переговоров (между Ираном и США - ИФ) по-прежнему основаны на Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), возмещении убытков, прекращении войны и экономического терроризма против иранцев", - отметил иранский дипломат.
США при президенте-республиканце Дональде Трампе вышли из СВПД, одобренном его предшественником демократом Бараком Обамой, и восстановили жесткие санкции в отношении Ирана. Соперник Трапа в нынешней президентской гонке демократ Джозеф Байден не исключал возвращения США в иранскую атомную сделку.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября.
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