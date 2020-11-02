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Регион 02.11.2020 17:04

Глава МИД Ирана в момент выборов в США посещает страны Латинской Америки

Глава МИД Ирана Джавад Зариф встретит президентские выборы в США в Латинской Америке.

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде сообщил в понедельник, что 3 ноября Зариф отправится в Боливию на церемонию приведения к присяге президента этой сраны.

Затем глава МИД Ирана посетит Кубу и Венесуэлу, написал в Твиттере Хатибзаде.

При этом он подчеркнул, что Тегеран не зацикливается на выборах американского президента.

"Мы не сосредотачиваемся на президентских выборах в США. Обе стороны (предвыборной кампании в США - ИФ) осознают тот факт, что их политика потерпела поражение", - заявил представитель МИД Исламской республики.

"Рамки переговоров (между Ираном и США - ИФ) по-прежнему основаны на Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), возмещении убытков, прекращении войны и экономического терроризма против иранцев", - отметил иранский дипломат.

США при президенте-республиканце Дональде Трампе вышли из СВПД, одобренном его предшественником демократом Бараком Обамой, и восстановили жесткие санкции в отношении Ирана. Соперник Трапа в нынешней президентской гонке демократ Джозеф Байден не исключал возвращения США в иранскую атомную сделку.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября.

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Тэги: ИРАН, ЛАТАМЕРИКА, США

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]