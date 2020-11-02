Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

30.10 $/bbl   WTI 35.79 -0.38 Brent 37.46 -0.19

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 02.11.2020 17:20

Трамп и Байден в понедельник проведут финальные предвыборные мероприятия

В последний день перед президентскими выборами в США президент страны Дональд Трамп планирует провести митинги в ряде штатов, тем временем кандидат в президенты от демократов Джо Байден устроит масштабную предвыборную кампанию в Пенсильвании.

Как сообщает пул Белого дома, Трамп в понедельник отправится сна участия в митингах в Северной Каролине, Пенсильвании, Мичигане и Висконсине. Первым остановочным пунктом Трампа будет город Фейетвилл в Северной Каролине, а завершающий митинг пройдет в городе Гранд-Рапидс в Мичигане.

Трамп также успеет посетить город Кеношу (Висконсин), где в конце августа вспыхнули акции протеста и беспорядки после того, как полицейские несколько раз выстрелили в афроамериканца Джейкоба Блэйка.

Первая леди США Мелания Трамп в свою очередь выступит на предвыборном мероприятии Республиканской партии в Хантерсвилле (Северная Каролина).

Соперник Трампа Джо Байден, который лидирует по популярности в большинстве опросов общественного мнения, в том числе и в колеблющихся штатах, проведет большой митинг в Питтсбурге (штат Пенсильвания). На этом митинге в поддержку Байдена выступит певица Леди Гага.

В то же время в Филадельфии (штат Пенсильвания) выступит кандидат в вице-президенты США от демократов Камала Харрис. На этом мероприятии Харрис поддержит певец Джон Ледженд.

Кроме того, в понедельник в поддержку Байдена выступит бывший президент США Барак Обама. Мероприятия с участием Обамы пройдут в Атланте (штат Джорджия) и Майами (штат Флорида).

В понедельник издание The Hill со ссылкой на ряд последних перед выборами опросов общественного мнения сообщило, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден лидирует по популярности в большинстве колеблющихся штатов, которые могут принести ему 270 голосов выборщиков.

Как отмечает издание, Байден лидирует даже среди тех групп лиц, которые голосовали за Трампа четыре года назад. В частности, Байден получает больше положительных откликов от пожилых избирателей, чем Трамп, что не удавалось ни одному кандидату в президенты от демократов со времени переизбрания Билла Клинтона в 1996 году.

В воскресенье были опубликованы данные опроса общественного мнения, проведенного телеканалом NBC и газетой The Wall Street Journal, согласно которым Байден опережает Трампа по популярности среди избирателей на 10 процентных пунктов.

Президентские выборы в США пройдут во вторник 3 ноября.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КАНДИДАТЫ, КАМПАНИИ, ФИНАЛ


Похожие новости


Байден опережает Трампа по популярности на 10 процентных пунктов - опрос Трамп и Байден начали дебаты с взаимных обвинений в отсутствии реальных планов в области здравоохранения Бывший вице-президент США Байден укрепил лидерство по популярности среди демократов - опрос Трамп заявил, что его основными соперниками в борьбе за президентский пост в 2020 году будут демократы Сандерс и Байден Трамп обещает вскоре решить вопрос о новом главе аппарата Белого дома Трамп не видит соперников на выборах в 2020 году

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]