Трамп и Байден в понедельник проведут финальные предвыборные мероприятия

В последний день перед президентскими выборами в США президент страны Дональд Трамп планирует провести митинги в ряде штатов, тем временем кандидат в президенты от демократов Джо Байден устроит масштабную предвыборную кампанию в Пенсильвании.

Как сообщает пул Белого дома, Трамп в понедельник отправится сна участия в митингах в Северной Каролине, Пенсильвании, Мичигане и Висконсине. Первым остановочным пунктом Трампа будет город Фейетвилл в Северной Каролине, а завершающий митинг пройдет в городе Гранд-Рапидс в Мичигане.

Трамп также успеет посетить город Кеношу (Висконсин), где в конце августа вспыхнули акции протеста и беспорядки после того, как полицейские несколько раз выстрелили в афроамериканца Джейкоба Блэйка.

Первая леди США Мелания Трамп в свою очередь выступит на предвыборном мероприятии Республиканской партии в Хантерсвилле (Северная Каролина).

Соперник Трампа Джо Байден, который лидирует по популярности в большинстве опросов общественного мнения, в том числе и в колеблющихся штатах, проведет большой митинг в Питтсбурге (штат Пенсильвания). На этом митинге в поддержку Байдена выступит певица Леди Гага.

В то же время в Филадельфии (штат Пенсильвания) выступит кандидат в вице-президенты США от демократов Камала Харрис. На этом мероприятии Харрис поддержит певец Джон Ледженд.

Кроме того, в понедельник в поддержку Байдена выступит бывший президент США Барак Обама. Мероприятия с участием Обамы пройдут в Атланте (штат Джорджия) и Майами (штат Флорида).

В понедельник издание The Hill со ссылкой на ряд последних перед выборами опросов общественного мнения сообщило, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден лидирует по популярности в большинстве колеблющихся штатов, которые могут принести ему 270 голосов выборщиков.

Как отмечает издание, Байден лидирует даже среди тех групп лиц, которые голосовали за Трампа четыре года назад. В частности, Байден получает больше положительных откликов от пожилых избирателей, чем Трамп, что не удавалось ни одному кандидату в президенты от демократов со времени переизбрания Билла Клинтона в 1996 году.

В воскресенье были опубликованы данные опроса общественного мнения, проведенного телеканалом NBC и газетой The Wall Street Journal, согласно которым Байден опережает Трампа по популярности среди избирателей на 10 процентных пунктов.

Президентские выборы в США пройдут во вторник 3 ноября.