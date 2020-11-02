Ажиотажа в берлинских супермаркетах из-за коронавирусных ограничений не наблюдается

Ажиотажа в берлинских магазинах из-за ограничительных мер, введенных из-за коронавируса COVID-19, не наблюдается, но СМИ и пользователи соцсетей сообщают о некоторых особенностях торговли в настоящее время.
По свидетельству корреспондента "Интерфакса", в двух магазинах в центральном районе города, как и весной, во время первого режима изоляции, не оказалось туалетной бумаги. В другом районе - Веддинг, где проживает много мигрантов, напротив, товары лежат на местах - и продукты, и туалетная бумага.
В целом обстановка на улицах спокойная, но перемены все же заметны: некоторые рестораны и кафе закрыты полностью, как и салоны красоты, а обычно полные спортзалы не работают.
Правительство ФРГ ранее приняло новые меры для подавления пандемии, они вступили в силу с понедельника. Согласно новым правилам, теперь находиться в общественном месте можно группой максимум в 10 человек, при этом это могут быть члены только двух семей (жители двух домохозяйств). Граждан призывают отказаться от частных поездок и путешествий, как заграничных, так и внутри страны. Ночевать в отелях будет разрешено только тем, кто путешествует по делам.
Закрытыми остаются театры, оперы, концертные залы и другие аналогичные учреждения, ярмарки, кинотеатры, парки развлечений, казино, спортивные клубы, бордели, бассейны, сауны и аквапарки. Все развлекательные общественные мероприятия отменят, спортивные соревнования будут проводиться без участия зрителей. Гастрономические предприятия, в том числе рестораны, бары, клубы, дискотеки, пивные тоже теперь закрыты, еду можно будет купить только на вынос или заказать доставку домой.
Эксперты предполагают, что меры ужесточат еще сильнее: канцлер Ангела Меркель, как ожидается, в понедельник выступит с заявлением по итогам заседания правительства - на нем обсуждают меры по подавлению пандемии.
По данным института Роберта Коха, за последние сутки число заразившихся COVID-19 в Германии составило 12 097 человек.
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