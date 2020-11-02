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АПК 02.11.2020 18:32

Турция за 9 месяцев на треть увеличила поставки овощей и фруктов в РФ

Турция за 9 месяцев 2020 года поставила в РФ овощей и фруктов на $543 млн, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на главу Ассоциации экспортеров свежих овощей и фруктов Средиземноморского региона Неждата Сина.

Россия остается основным рынком сбыта свежих турецких овощей и фруктов, уточняется в сообщении. Затем следуют Германия (на $205 млн, рост на 14%) и Румыния (на $120 млн, на 42%). Увеличился также экспорт в Италию, Польшу и Грузию.

Согласно сообщению, всего в январе-сентябре экспорт свежих овощей и фруктов из Турции вырос на 25%, до $1 млрд 690,8 млн. Доход от зарубежных поставок фруктов составил $835,5 млн, овощей - $469,2 млн, цитрусовых - $373,9 млн, чая - $12,2 млн. За этот период Турция экспортировала свежие фрукты и овощи в 133 страны. При этом турецкие экспортеры ищут новые рынки сбыта, отмечается в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ОВОЩИ, ФРУКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]