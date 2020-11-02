Свыше 230 человек стали фигурантами дела о беспорядках в Минске

Возбуждено уголовное дело по факту массовых беспорядков 1 ноября в Минске, подозреваемыми стали свыше 230 человек.

"Возбуждено уголовное дело по факту организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и активного участия в них по ч.1 ст.342 УК. Подозреваемым по делу признан 231 человек, они допрошены об обстоятельствах совершения противоправных действий", - говорится в сообщении Следственного комитета в понедельник.

По данным следствия, 1 ноября в столице прошли несанкционированные массовые мероприятия, в ходе которых задержаны несколько сотен граждан, грубо нарушивших общественный порядок. "Их действия были сопряжены с явным неповиновением требованиям представителей власти и повлекли нарушение работы транспорта и организаций. Также повреждены объекты городской инфраструктуры и автомобиль органов внутренних дел", - сказано в сообщении СК.

"Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к противоправной деятельности", - заявили в Следственном комитете.

Как сообщалось, за нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории Минска и Минского района в воскресенье задержано около 300 человек.

В Белоруссии уже третий месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признали объявленные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.