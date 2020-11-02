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СНГ 02.11.2020 19:33

Все предприятия Белоруссии работают штатно - премьер

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что все белорусские предприятия работают в штатном режиме, несмотря на периодические сообщения о стачках или забастовках.

"Накал страстей (на предприятиях - ИФ) происходит только на определенных информационных ресурсах. У них, наверное, такая задача. Могу еще раз подтвердить, что абсолютно все предприятия - крупные и средние - работают в штатном режиме, выполняют свои задачи", - заявил Головченко журналистам после доклада Александру Лукашенко.

Премьера цитирует госагентство БелТА.

По его словам, ряд предприятий он посетил лично. "Некоторые я посетил недавно лично и убедился воочию, что предприятия работают, выполняют производственные планы. В остальном, как вам, журналистам, известно, склеивается или лепится картинка, чтобы вызвать иллюзию процессов, которые происходят. На самом деле люди на предприятиях заняты своим делом", - заверил Головченко.

26 октября белорусские телеграм-каналы и СМИ начали сообщать о собраниях рабочих на "Гродно Азоте" и ряде крупных белорусских предприятий, в том числе Минском заводе колесных тягачей, Минском тракторном заводе, Минском электротехническом заводе. Ряд сотрудников "Гродно Азот" в течение недели поддерживали проведение стачки.

В Белоруссии третий месяц продолжаются массовые протесты несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Протестующие требуют отставки действующего президента Александра Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. Ранее экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская выступила с "ультиматумом", в котором содержался призыв к общенациональной стачке с 26 октября в случае отказа Лукашенко выполнить требования протестующих.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]