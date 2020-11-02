Gunay Bank увеличил в январе-сентябре активы на 7,5%, сократил прибыль на 75,6%

Азербайджанский "Gunay Bank" увеличил в январе-сентябре 2020 года активы на 7,5% - до 231 млн 839,98 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Кредитный портфель банка составляет 179 млн 548,62 тыс. манатов (рост на 13%), в том числе бизнес-кредиты – 116 млн 457,31 тыс. манатов (спад на 0,03%).
Обязательства банка на конец сентября равны 167 млн 56,7 тыс. манатов (рост на 10,4%), депозиты – 85 млн 174,18 тыс. манатов (рост на 4,4%), в том числе вклады населения – 71 млн 151,77 тыс. манатов (рост на 10,7%).
Капитал банка на 30 сентября 2020 года равен 64 млн 783,29 тыс. манатов (рост на 0,6%), уставный капитал – 64 млн 910,093 тыс. манатов (не изменился).
Чистая прибыль банка по итогам отчетного периода составила 246,84 тыс. манатов, что на 75,6% меньше, чем по итогам января-сентября 2019 года.
ОАО Gunay Bank лицензию на деятельность в Азербайджане получило в 1992 году. Акционерами банка являются 7 физических лиц.
А.Мамедов
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