Армения признала гибель 1177 военных в боях с Азербайджаном в Карабахе

Армянская сторона сообщила в понедельник еще о 11 погибших военнослужащих в боях с Азербайджаном в зоне карабахского конфликта.
Всего, по уточненным данным, с начала боевых действий 27 сентября погибли 1177 армянских военнослужащих.
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