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СНГ 02.11.2020 20:27

Лондон ожидает участия Путина в климатическом саммите в декабре

В Лондоне рассчитывают, что президент России Владимир Путин примет участие в климатическом саммите, намеченном на 12 декабря и приуроченном к пятой годовщине подписания Парижского соглашения по климату, заявила в понедельник посол Великобритании в России Дебора Броннерт.

"Мы приветствуем недавний призыв президента России Владимира Путина принять решительные меры и привлечь больше внимания к проблеме изменения климата", - сказала она на конференции в Москве.

"Надеемся, что он присоединится к нашему саммиту, чтобы озвучить новые амбициозные задачи по сокращению выбросов парниковых газов", - заявила Броннерт.

Климатический саммит запланирован на 12 декабря, он состоится по инициативе Великобритании при содействии ООН, Франции и Италии. О формате предстоящей встречи пока не сообщалось.

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Тэги: БРИТАНИЯ, КЛИМАТ, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]