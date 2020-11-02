Лондон ожидает участия Путина в климатическом саммите в декабре

В Лондоне рассчитывают, что президент России Владимир Путин примет участие в климатическом саммите, намеченном на 12 декабря и приуроченном к пятой годовщине подписания Парижского соглашения по климату, заявила в понедельник посол Великобритании в России Дебора Броннерт.

"Мы приветствуем недавний призыв президента России Владимира Путина принять решительные меры и привлечь больше внимания к проблеме изменения климата", - сказала она на конференции в Москве.

"Надеемся, что он присоединится к нашему саммиту, чтобы озвучить новые амбициозные задачи по сокращению выбросов парниковых газов", - заявила Броннерт.

Климатический саммит запланирован на 12 декабря, он состоится по инициативе Великобритании при содействии ООН, Франции и Италии. О формате предстоящей встречи пока не сообщалось.