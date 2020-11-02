Ситуация с COVID-19 вынуждает власти Италии пойти на новые ограничительные меры - премьер Конте

Итальянскому правительству придется принять новые ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости коронавирусом COVID-19, заявил в понедельник премьер-министр Италии Джузеппе Конте, выступая перед нижней палатой парламента.

"Подъем заболеваемости сделал для нас необходимым подготовить новый пакет ограничительных мер и принять их до среды", - приводит слова премьера агентство АНСА.

Он отметил, что в 15 регионах страны в течение месяца могут быть исчерпаны возможности больничных отделений интенсивной терапии.

Согласно предложению Конте, нужно закрыть все музеи и прекратить проведение шоу по всей стране, а также запретить работу торговых центров по выходным. Классы средней и старшей школы уйдут на дистанционное обучение. Число пассажиров общественного транспорта должно сократиться наполовину.

Также в список мер должен войти комендантский час по всей стране с 21:00 по местному времени: исключение будет сделано лишь для лиц, которые вынуждены работать в это время.

В то же время премьер отметил, что детали этих мероприятий нужно приспосабливать к конкретным регионам страны в зависимости от эпидемиологической ситуации.

В связи с протестами, которые вспыхнули в нескольких итальянских городах против уже состоявшегося частичного ужесточения мер, Конте заявил, что власти "понимают гнев людей, но споров по поводу защиты здоровья людей быть не должно".

По данным АНСА, Конте ведет переговоры с губернаторами о введении мер против COVID-19. Однако поступала информация о разногласиях: так, губернаторы хотят единообразия ограничений по всей стране, а Конте настаивает на том, чтобы вводить полный режим изоляции лишь в наиболее пострадавших районах.

АНСА напоминает, что последние несколько дней в Италии ежедневно выявляют примерно 30 тыс. случаев COVID-19.

Накануне министр здравоохранения Роберто Сперанца заявил, что итальянские власти располагают всего 48 часами для введения новых ограничительных мер с целью сдержать распространение COVID-19.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Италии за время пандемии диагностировали 709 тыс. 335 случаев заражения коронавирусом. Скончались 38 тыс. 826 инфицированных, вылечились 292 тыс. 380 человек.