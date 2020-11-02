Ситуация с COVID-19 вынуждает власти Италии пойти на новые ограничительные меры - премьер Конте

Итальянскому правительству придется принять новые ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости коронавирусом COVID-19, заявил в понедельник премьер-министр Италии Джузеппе Конте, выступая перед нижней палатой парламента.
"Подъем заболеваемости сделал для нас необходимым подготовить новый пакет ограничительных мер и принять их до среды", - приводит слова премьера агентство АНСА.
Он отметил, что в 15 регионах страны в течение месяца могут быть исчерпаны возможности больничных отделений интенсивной терапии.
Согласно предложению Конте, нужно закрыть все музеи и прекратить проведение шоу по всей стране, а также запретить работу торговых центров по выходным. Классы средней и старшей школы уйдут на дистанционное обучение. Число пассажиров общественного транспорта должно сократиться наполовину.
Также в список мер должен войти комендантский час по всей стране с 21:00 по местному времени: исключение будет сделано лишь для лиц, которые вынуждены работать в это время.
В то же время премьер отметил, что детали этих мероприятий нужно приспосабливать к конкретным регионам страны в зависимости от эпидемиологической ситуации.
В связи с протестами, которые вспыхнули в нескольких итальянских городах против уже состоявшегося частичного ужесточения мер, Конте заявил, что власти "понимают гнев людей, но споров по поводу защиты здоровья людей быть не должно".
По данным АНСА, Конте ведет переговоры с губернаторами о введении мер против COVID-19. Однако поступала информация о разногласиях: так, губернаторы хотят единообразия ограничений по всей стране, а Конте настаивает на том, чтобы вводить полный режим изоляции лишь в наиболее пострадавших районах.
АНСА напоминает, что последние несколько дней в Италии ежедневно выявляют примерно 30 тыс. случаев COVID-19.
Накануне министр здравоохранения Роберто Сперанца заявил, что итальянские власти располагают всего 48 часами для введения новых ограничительных мер с целью сдержать распространение COVID-19.
Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Италии за время пандемии диагностировали 709 тыс. 335 случаев заражения коронавирусом. Скончались 38 тыс. 826 инфицированных, вылечились 292 тыс. 380 человек.
Азербайджанские военные уничтожили ЗРК «КУБ» противника
ВС Армении понесли большие потери в живой силе - Минобороны Азербайджана
ВС Армении вновь обстреливают Губадлинский район - Минобороны
Трамп обещает в случае переизбрания сохранить за США лидерство среди производителей нефти и газа
Нафтогаз готовится к переводу в 2021г учета газа в ПХГ с кубометров на кВт.ч по стандартам ЕС
Эстонская сеть Olerex с декабря начнет торговать компримированным газом
Коронавирусом в Турции заразились менее 1% отдохнувших там туристов - РСТ
Анталью за 10 месяцев посетили 1,4 млн российских туристов, турпоток упал на 74%
ГАТ направит около 0,5 млн манатов на ремонт в Государственном историко-культурном заповеднике «Басгал»
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
AccessBank продолжает акцию по оказанию гуманитарной помощи
Поддержка жителям Барды от Bakcell
Что предвещает освобождение оккупированных территорий для экономики Азербайджана
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение