Байден заверил, что победит в президентских выборах

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден в понедельник выразил уверенность в своей победе на президентских выборах.
"Я начал эту кампанию, говоря, что мы ведем битву за душу нашего народа - и сегодня я верю в это еще глубже", - написал Байден в своем твиттере.
"Будьте уверенны, это битва, в которой мы можем победить, и победим", - добавил кандидат в президенты.
Ранее в понедельник Байден вновь заявил о том, что президент США Дональд Трамп "не справился со своей основной обязанностью" - защитить народ от коронавируса COVUD-19.
"Это непростительно", - написал он в твиттере.
В воскресенье Байден обвинил администрацию Трампа в сокрытии информации об опасности коронавируса COVID-19 в корыстных целях.
"Администрация Трампа в феврале знала, насколько смертоносен вирус. Но они не сказали об этом вам (американцам - ИФ) или вашей семье", - написал Байден в твиттере.
"Вместе этого они заблаговременно уведомили своих друзей на Уолл-Стрите, чтобы инвесторы смогли извлечь прибыль до того, как рецессия накрыла (США - ИФ). Они утаили правду. Этого нельзя прощать", - добавил он.
До этого Трамп обвинил Байдена в намерении объявить в стране карантин, который продлится не один год. "Байден хочет заблокировать нашу страну, может быть, на годы. Сумасшествие! Блокировки не будет. Великое американское возрождение уже началось", - написал Трамп в фейсбуке в воскресенье.
Президентские выборы в США пройдут во вторник 3 ноября. Республиканец Трамп попытается добиться переизбрания. Его соперником от демократов выступает бывший вице-президент Джо Байден.
Выборы развернутся на фоне сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом в США и вызванных эпидемией экономических проблем.
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