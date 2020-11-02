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Дальнее зарубежье 02.11.2020 22:03

Власти Греции ужесточают ограничительные меры на севере страны из-за COVID-19

Греция со вторника ужесточает ограничительные меры на севере страны в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, сообщил в понедельник в эфире греческой телерадиокомпании ЕРТ представитель правительства Стелиос Пецас.

Ограничения вводятся на двухнедельный срок, в частности прекращено авиасообщение с городом Салоники, продляется время действия режима комендантского часа. На месяц в наиболее населенных местах региона закрываются бары и рестораны.

Между тем, учебные заведения останутся открытыми.

В Греции длительное время наблюдалось меньшее количество заражений COVID-19, чем в других странах Европы, однако с начала октября оно стало значительно увеличиваться.

За воскресенье в Греции выявлено 1678 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с февраля в стране заразились 40,9 тыс. человек, 635 пациентов скончались.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРЕЦИЯ, САЛОНИКИ, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]