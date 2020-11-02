Коронавирусом в Турции заразились менее 1% отдохнувших там туристов - РСТ

Коронавирусом в Турции с момента возобновления авиасообщения заразились менее 1% отдохнувших там российских туристов, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, комментируя заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
Попова в понедельник заявила, что из более чем 10 тыс. случаев завезенного в Россию из-за рубежа коронавируса 90% приходится на Турцию. Она отметила, что после открытия границы с Турцией с 1 августа оттуда в РФ вернулось почти 1,5 млн человек.
"Турция - единственное сейчас массовое направление зарубежного отдыха среди всех, с кем Россия возобновила авиасообщение. В другие открытые страны число рейсов ограничено и поток в сравнении с турецким мизерный. Кроме того, через Турцию россияне летают во многие другие страны, так как в Стамбуле удобные стыковки, а в анкете Роспотребнадзора указывается именно последняя страна вылета в Россию. То есть фактически весь въездной поток в Россию идет из Турции, этим и объясняется приведенная статистика", - сказала Тюрина.
Она добавила, что общей статистики выезда россиян за третий квартал пока нет, но, скорее всего, на Турцию в июле-сентябре приходилось более 90% зарубежных поездок.
"По данным Роспотребнадзора, из Турции привезли коронавирус порядка 9 тыс. человек. Это 0,66% от всех, побывавших в стране за это время. При этом, по данным посольства России в Анкаре, в Турции за весь курортный сезон с 1 августа зафиксировано 11 летальных случаев среди россиян. В Москве, по официальной статистике, только за последние сутки умерло 53 человека", - подчеркнула эксперт.
Авиасообщение с Турцией было закрыто из-за пандемии коронавируса с конца марта до 1 августа, когда возобновились регулярные рейсы в Стамбул и Анкару. Чартерные программы в курортные Анталью, Бодрум и Даламан туроператоры развернули 10 августа.
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