Меркель предупредила о тяжелых месяцах с коронавирусом впереди из-за холодов

Ситуация с коронавирусом будет серьезнее, чем весной, на холоде коронавирус будет вести себя более агрессивно, заявила канцлер ФР Ангела Меркель.

"Нам предстоят тяжелые месяцы, потому что при низких температурах этот вирус будет реагировать еще агрессивнее", - сказала канцлер журналистам в Берлине.

В понедельник в Германии вступили новые меры ограничения, и Меркель решила дать дополнительную пресс-конференцию, из-за чего отменили регулярный правительственный брифинг. Она указала, что рост числа заражений в настоящее время увеличился многократно, и необходимо сокращать контакты до минимума.

Правительство Германии приняло новые меры ограничений для подавления пандемии, они вступили в силу 2 ноября. Теперь находиться в общественном месте можно группой максимум в 10 человек, при этом это могут быть члены только двух семей (жители двух домохозяйств). Граждан призывают отказаться от частных поездок и путешествий как внутри страны, так и за границей. Ночевать в отелях будет разрешено только тем, кто путешествует по делу.

Закрыты театры, концертные залы, кинотеатры, ярмарки, парки развлечений, казино, спортивные клубы, публичные дома, бассейны, сауны и аквапарки. Все развлекательные общественные мероприятия будут отменены, спортивные соревнования - проводиться без зрителей. Рестораны, бары, клубы, пивные, дискотеки тоже закрыты, еду можно будет купить только "на вынос" или заказать доставку домой.

По данным института Роберта Коха, за последние сутки число заразившихся COVID-19 в Германии составило 12 097 человек.