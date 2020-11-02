Армянские военные не смогли улучшить позиции в Нагорном Карабахе - Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию об улучшении армянскими военными своих позиций в Нагорном Карабахе.

«Распространенная сегодня представителями Минобороны Армении информация о якобы улучшении своих позиций на некоторых участках в ходе ожесточенных боев на различных направлениях фронта и об уничтожении группы военнослужащих армии Азербайджана является ложной», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

По оценкам Минобороны «подобная информация направлена на частичное устранение чувства страха и паники, низкого боевого духа, а также хаоса и произвола среди армянских военнослужащих».

Х.Насирзаде