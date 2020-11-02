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Карабахский конфликт 02.11.2020 17:36

Армянские военные не смогли улучшить позиции в Нагорном Карабахе - Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию об улучшении армянскими военными своих позиций в Нагорном Карабахе.

«Распространенная сегодня представителями Минобороны Армении информация о якобы улучшении своих позиций на некоторых участках в ходе ожесточенных боев на различных направлениях фронта и об уничтожении группы военнослужащих армии Азербайджана является ложной», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

По оценкам Минобороны «подобная информация направлена на частичное устранение чувства страха и паники, низкого боевого духа, а также хаоса и произвола среди армянских военнослужащих».

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]