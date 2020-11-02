Азербайджан в понедельник не поднимал в воздух авиацию в Нагорном Карабахе - Минобороны

Средства боевой авиации ВВС Азербайджана в понедельник не использовались в боевых действиях в Нагорном Карабахе, сообщает Минобороны.

«Новость об очередном «сбитом» боевом самолете Азербайджана вооруженными силами Армении является дезинформацией. Как бы смешно это ни звучало, если верить информации армянской стороны и подсчитать количество «сбитых» самолетов с начала первого дня боевых действий и по сей день, то на авиабазах ВВС Азербайджана не должно было остаться ни одного самолета», - говорится в сообщении Минобороны.

Ведомство подчеркивает, что «сегодня боевые авиационные средства ВВС Азербайджана не совершали полеты, они находятся в строю и боеспособны».

Х.Насирзаде