Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

30.10 $/bbl   WTI 35.79 -0.38 Brent 37.46 -0.19

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 02.11.2020 17:56

Азербайджан в понедельник не поднимал в воздух авиацию в Нагорном Карабахе - Минобороны

Средства боевой авиации ВВС Азербайджана в понедельник не использовались в боевых действиях в Нагорном Карабахе, сообщает Минобороны.

«Новость об очередном «сбитом» боевом самолете Азербайджана вооруженными силами Армении является дезинформацией. Как бы смешно это ни звучало, если верить информации армянской стороны и подсчитать количество «сбитых» самолетов с начала первого дня боевых действий и по сей день, то на авиабазах ВВС Азербайджана не должно было остаться ни одного самолета», - говорится в сообщении Минобороны.

Ведомство подчеркивает, что «сегодня боевые авиационные средства ВВС Азербайджана не совершали полеты, они находятся в строю и боеспособны».

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИНОБОРОНЫ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


Похожие новости


Армянские военные не смогли улучшить позиции в Нагорном Карабахе - Минобороны Азербайджана Минобороны Азербайджана опровергает новость о сбитом азербайджанском беспилотнике Информация об обстреле армией Азербайджана Шуши является очередной ложью противника - Минобороны Минобороны Азербайджана опровергло авиаудары по населенным пунктам в Нагорном Карабахе Минобороны Азербайджана опровергло информацию об обстреле российских пограничников на границе с Ираном Минобороны: ВС Азербайджана не обстреливали Шушу и Ханкенди

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]