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Регион 02.11.2020 17:58

Лидеры оппозиции передали главе миссии БДИПЧ ОБСЕ в Грузии информацию о нарушениях на выборах

Лидеры оппозиционных партий Грузии в понедельник встретились с руководителем миссии БДИПЧ ОБСЕ в Тбилиси Джилиан Стирк и проинформировали ее о нарушениях в ходе голосования 31 октября на парламентских выборах.

"Госпожа Стирк сказала на встрече с нами, что легитимность выборов устанавливает грузинский народ. Мы считаем, что настроения грузинского народа сегодня выражает оппозиция, которая как никогда консолидирована, и которая считает, что эти выборы не были легитимными, и поэтому нельзя признать их итоги. Мы требуем назначения новых выборов в условиях новой избирательной администрации" - сказала после встречи журналистам одна из лидеров партии "Единое национальное движение" Тина Бокучава.

Еще одна участница встречи, лидер оппозиционной партии "Демократическое движение - единая Грузия" Нино Бурджанадзе заявила журналистам, что лидеры оппозиции передали руководителю миссии документальные факты нарушений в ходе выборов.

По итогам состоявшихся 31 октября парламентских выборов в Грузии в парламент входят девять политических партий, восемь из которых оппозиционные, и они, считая прошедшие выборы сфальсифицированными властями, в знак протеста отказываются брать депутатские мандаты.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ОППОЗИЦИЯ, БДИПЧ/ОБСЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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