Лидеры оппозиции передали главе миссии БДИПЧ ОБСЕ в Грузии информацию о нарушениях на выборах

Лидеры оппозиционных партий Грузии в понедельник встретились с руководителем миссии БДИПЧ ОБСЕ в Тбилиси Джилиан Стирк и проинформировали ее о нарушениях в ходе голосования 31 октября на парламентских выборах.

"Госпожа Стирк сказала на встрече с нами, что легитимность выборов устанавливает грузинский народ. Мы считаем, что настроения грузинского народа сегодня выражает оппозиция, которая как никогда консолидирована, и которая считает, что эти выборы не были легитимными, и поэтому нельзя признать их итоги. Мы требуем назначения новых выборов в условиях новой избирательной администрации" - сказала после встречи журналистам одна из лидеров партии "Единое национальное движение" Тина Бокучава.

Еще одна участница встречи, лидер оппозиционной партии "Демократическое движение - единая Грузия" Нино Бурджанадзе заявила журналистам, что лидеры оппозиции передали руководителю миссии документальные факты нарушений в ходе выборов.

По итогам состоявшихся 31 октября парламентских выборов в Грузии в парламент входят девять политических партий, восемь из которых оппозиционные, и они, считая прошедшие выборы сфальсифицированными властями, в знак протеста отказываются брать депутатские мандаты.