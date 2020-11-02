Muganbank сократил в январе-сентябре активы на 17%

ОАО "Muganbank" сократил в январе-сентябре 2020 года активы на 17% - до 548,268 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель на 30 сентября 2020 года составил 334,335 млн манатов (спад по сравнению с показателем на конец 2019 года на 8,7% - ИФ). При этом портебительские кредиты на начало октября оцениваются в 23,199 млн манатов (спад на 57,8%), бизнес-кредиты – 201,512 млн манатов (спад на 3,3%)

Обязательства банка на конец отчетного периода равны 463,419 млн манатов (спад на 19,2%). Депозиты в банке оцениваются в 234,473 млн манатов (спад на 30%), в том числе вклады населения – 207,878 млн манатов (спад на 13,1%).

Капитал банка на начало октября составляет 84,849 млн манатов (спад на 2,5%), уставный капитал – 102,5 млн манатов (не изменился).

Чистый убыток банка по итогам деятельности в январе-сентябре 2020 года составил 1 млн 880,74 тыс. манатов (спад на 77,2% по сравнению с январем-сентябрем 2019 года – ИФ).

Muganbank образован в ноябре 1992 года и входит в топ-15 банков Азербайджана. Акционерами банка являются 4 физических лица.

А.Мамедов