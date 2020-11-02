Трамп собирается следить за выборами из Белого дома вместе со своими советниками - пресс-секретарь

Президент США Дональд Трамп будет, как ожидается, следить за результатами выборов главы государства в Белом доме, сообщила его пресс-секретарь Кейли Макинани.
В эфире телеканала Fox News она рассказала, что Трамп, "скорее всего, проведет ночь после выборов" в Белом доме. Она добавила, что "вместе с ним будут некоторые его советники".
Изначально штаб Трампа планировал провести традиционное ночное мероприятия в принадлежащем ему отеле в Вашингтоне. Однако американский лидер вскоре сообщил, что рассматривает другие варианты, так как из-за действующих в Вашингтоне ограничений, вызванных коронавирусом, он не может проводить многолюдные мероприятия.
Тем не менее, позже издание The New York Times писало со ссылкой на свои источники, что Трамп планирует устроить прием на 400 человек в Белом доме в ночь после выборов.
Президентские выборы в США пройдут во вторник, 3 ноября. Республиканец Трамп попытается добиться переизбрания. Его соперником от демократов выступает бывший вице-президент Джо Байден.
Выборы развернутся на фоне сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом в США и вызванных эпидемией экономических проблем.
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