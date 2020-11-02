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Дальнее зарубежье 02.11.2020 21:46

Трамп собирается следить за выборами из Белого дома вместе со своими советниками - пресс-секретарь

Президент США Дональд Трамп будет, как ожидается, следить за результатами выборов главы государства в Белом доме, сообщила его пресс-секретарь Кейли Макинани.

В эфире телеканала Fox News она рассказала, что Трамп, "скорее всего, проведет ночь после выборов" в Белом доме. Она добавила, что "вместе с ним будут некоторые его советники".

Изначально штаб Трампа планировал провести традиционное ночное мероприятия в принадлежащем ему отеле в Вашингтоне. Однако американский лидер вскоре сообщил, что рассматривает другие варианты, так как из-за действующих в Вашингтоне ограничений, вызванных коронавирусом, он не может проводить многолюдные мероприятия.

Тем не менее, позже издание The New York Times писало со ссылкой на свои источники, что Трамп планирует устроить прием на 400 человек в Белом доме в ночь после выборов.

Президентские выборы в США пройдут во вторник, 3 ноября. Республиканец Трамп попытается добиться переизбрания. Его соперником от демократов выступает бывший вице-президент Джо Байден.

Выборы развернутся на фоне сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом в США и вызванных эпидемией экономических проблем.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]