ВС Армении вновь обстреливают Губадлинский район - Минобороны

ВС Армении со второй половины дня понедельника ведут интенсивный обстрел Губадлинского района, сообщает министерство обороны Азербайджана.

"В понедельник, начиная со второй половины дня, вооруженные силы Армении подвергают артобстрелу Губадлы и села района", - отмечает оборонное ведомство.

По данным Минобороны, и в настоящее время территория Губадлинского района интенсивно обстреливается со стороны села Давид Бек Гафанского района Армении.

Н.Аббасова