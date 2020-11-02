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Карабахский конфликт 02.11.2020 19:00

ВС Армении вновь обстреливают Губадлинский район - Минобороны

ВС Армении со второй половины дня понедельника ведут интенсивный обстрел Губадлинского района, сообщает министерство обороны Азербайджана.

"В понедельник, начиная со второй половины дня, вооруженные силы Армении подвергают артобстрелу Губадлы и села района", - отмечает оборонное ведомство.

По данным Минобороны, и в настоящее время территория Губадлинского района интенсивно обстреливается со стороны села Давид Бек Гафанского района Армении.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ГУБАДЛЫ, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]