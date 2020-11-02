ВС Армении вновь обстреливают Губадлинский район - Минобороны

ВС Армении со второй половины дня понедельника ведут интенсивный обстрел Губадлинского района, сообщает министерство обороны Азербайджана.
"В понедельник, начиная со второй половины дня, вооруженные силы Армении подвергают артобстрелу Губадлы и села района", - отмечает оборонное ведомство.
По данным Минобороны, и в настоящее время территория Губадлинского района интенсивно обстреливается со стороны села Давид Бек Гафанского района Армении.
Н.Аббасова
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