ВС Армении понесли большие потери в живой силе - Минобороны Азербайджана

Азербайджанские военные уничтожили большое количество живой силы противника, сообщает министерство обороны Азербайджана.

"Точными ударами ВС Азербайджана уничтожена живая сила противника, находящаяся в пункте постоянной дислокации, окопах и на огневых позициях. В то же время вражеский штаб в направлении Гырмызы Базара (Ходжавендский район -ИФ) также был обстрелян", - отмечает оборонное ведомство.

Минобороны также распространило видео-кадры уничтожения живой силы противника, с которыми можно ознакомится, пройдя по ссылкам: https://we.tl/t-mhNNNQkuIQ ; https://youtu.be/DSVKvl0ctas

Н.Аббасова