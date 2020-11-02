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ТЭК 02.11.2020 19:20

Нефть перешла к росту после падения до пятимесячного минимума, Brent - $38,10 за баррель

Цены на нефть эталонных марок перешли к росту в ходе торгов в понедельник после падения до минимума за пять месяцев в связи с опасениями, что ограничения экономической активности в Европе ударят по спросу.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:58 в понедельник составляет $38,10 за баррель, что на $0,16 (0,42%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $35,96 за баррель, что на $0,17 (0,47%) выше уровня предыдущей сессии.

Обеспокоенность инвесторов вызывает восстановление карантинных мер в ряде европейских стран. На прошлой неделе общенациональные локдауны были введены во Франции и Германии.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в субботу объявил о введении с 5 ноября в Англии облегченного варианта режима самоизоляции на четыре недели из-за роста темпов распространения коронавируса COVID-19.

Принятые в Европе меры могут сократить спрос на нефть примерно на 2 млн баррелей в сутки, говорит директор по исследованиям в области энергетики Goldman Sachs Group Дамьен Курвален, которого цитирует Dow Jones. Таким образом, спрос на нефть в Европе вернется к уровням, наблюдавшимся в мае, когда основная часть континента начала снятие ограничений.

В то же время, Майк Мюллер из Vitol Group не считает, что новые локдауны в Европе приведут к значительному падению нефтяных цен. По его словам, которые приводит Bloomberg, снижение спроса из-за этих мер может составить "сотни тысяч баррелей в сутки", однако "преобладающим фактором остается то, что мир продолжает сокращать запасы".

Тем временем добыча в Ливии, уже достигшая 800 тыс. б/с, в начале 2021 года вырастет до 1,3 млн б/с, заявил глава Ливийской национальной нефтяной корпорации (NOC) Мустафа Саннала, которого цитирует Bloomberg. В начале сентября в стране добывалось менее 100 тыс. б/с.

По словам главы NOC, компания планирует к концу следующего года нарастить добычу до 1,6 млн б/с. Примерно такой же уровень наблюдался до начала гражданской войны в Ливии в 2011 году.

Трейдеры также ожидают итогов президентских выборов в США, которые пройдут 3 ноября. По мнению Уоррена Паттерсона, победа кандидата от Демократической партии Джо Байдена усилит давление на нефтяной рынок.

"Если он снимет санкции с Ирана, мы можем наблюдать рост поставок на рынок на 1,5-2 млн б/с", - считает эксперт.

Кроме того, данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в пятницу, показали рост числа действующих добывающих нефтяных установок в США по итогам шестой недели подряд. Число действующих нефтяных установок на прошлой неделе выросло на 10 единиц, до 221 установки.



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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]