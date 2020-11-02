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ТЭК 02.11.2020 19:36

Странам ОПЕК+ будет достаточно продлить текущие условия сделки после декабря для баланса рынка - WoodMac

Странам ОПЕК+ будет достаточно продлить текущие условия сделки по ограничению добычи нефти после декабря 2020 года для баланса нефтяного рынка. Такое мнение высказала вице-президент Wood Mackenzie Энн-Луиза Хиттл на конференции в Москве.

"Если исходить из того, что продлятся текущие условия сделки, это приведет к затовариванию рынков, непростая задачка, но сигналы придут достаточно четкие. Рассчитываем, что на уровне JMMC будет достаточно легко принять решение. В текущих условиях не стоит снимать ограничения в январе", - сказала Хиттл.

Она отметила, что в Wood Mackenzie пока исходят из того, что текущие ограничения сохранятся после декабря и это создаст более стабильную ситуацию на рынке. Однако, отмечает Хиттл, ситуация со спросом очень нестабильная.

В свою очередь, замминистра энергетики РФ Павел Сорокин в ходе конференции не стал комментировать, какое может быть принято решение по сделке ОПЕК+, отметив, что нужно еще оценить исполнение сделки в октябре, и подчеркнув, что это должно быть решение нескольких стран, призвав дождаться 16 и 17 ноября.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НЕФТЬ, РЫНОК, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]