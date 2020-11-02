Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что сумеет добиться переизбрания по итогам выборов 3 ноября.

На предвыборном митинге в штате Северная Каролина он предположил, что если бы СМИ объективно освещали его деятельность, то ему было бы проще победить.

"Да, все это было бы проще. Однако хорошая новость заключается в том, что мы в любом случае победим", - сказал Трамп.

Говоря об опросах, согласно которым он уступает в популярности кандидату в президенты от демократов Джо Байдену, Трамп сказал: "Да, я смотрел эти фейковые опросы".

Ранее Байден также заявил, что не сомневается в своей победе на выборах.