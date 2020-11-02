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Дальнее зарубежье 02.11.2020 21:35

Трамп уверен, что выиграет на выборах и призывает не верить "фейковым" опросам

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что сумеет добиться переизбрания по итогам выборов 3 ноября.

На предвыборном митинге в штате Северная Каролина он предположил, что если бы СМИ объективно освещали его деятельность, то ему было бы проще победить.

"Да, все это было бы проще. Однако хорошая новость заключается в том, что мы в любом случае победим", - сказал Трамп.

Говоря об опросах, согласно которым он уступает в популярности кандидату в президенты от демократов Джо Байдену, Трамп сказал: "Да, я смотрел эти фейковые опросы".

Ранее Байден также заявил, что не сомневается в своей победе на выборах.

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Тэги: ТРАМП, ОПРОСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]