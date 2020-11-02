Азербайджанские военные уничтожили ЗРК «КУБ» противника

Министерство обороны Азербайджана сообщило об уничтожении ЗРК «КУБ» армянских военных.
«2 ноября около 18:00 точным огнем уничтожен вражеский зенитно-ракетный комплекс «КУБ», расположенный в селе Чардаглы Тертерского района (бывшее село Магавуз Агдеринского района)», - сообщает оборонное ведомство.
Р.Ахмедов
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