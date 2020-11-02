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Карабахский конфликт 02.11.2020 22:21

Азербайджанские военные уничтожили ЗРК «КУБ» противника

Министерство обороны Азербайджана сообщило об уничтожении ЗРК «КУБ» армянских военных.

«2 ноября около 18:00 точным огнем уничтожен вражеский зенитно-ракетный комплекс «КУБ», расположенный в селе Чардаглы Тертерского района (бывшее село Магавуз Агдеринского района)», - сообщает оборонное ведомство.

Р.Ахмедов

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Тэги: ЗРК, УНИЧТОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]