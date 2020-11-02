Путин переговорил с Алиевым, обсудил вопросы урегулирования карабахского конфликта

Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с руководителями Азербайджана и Армении тему карабахского урегулирования, сообщает пресс-служба Кремля.
"1 ноября и 2 ноября соответственно состоялись телефонные разговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Обстоятельно обсуждены вопросы урегулирования нагорно-карабахского конфликта", - говорится в сообщении.
Грузия ожидает исхода спора между американскими Outrider и Frontera, чтобы определиться с лицензией на нефтегазовый блок
Трамп обещает в случае переизбрания сохранить за США лидерство среди производителей нефти и газа
Нафтогаз готовится к переводу в 2021г учета газа в ПХГ с кубометров на кВт.ч по стандартам ЕС
Австрийские СМИ сообщают о стрельбе у синагоги в Вене, один человек погиб, есть раненые
Коронавирусом в Турции заразились менее 1% отдохнувших там туристов - РСТ
Анталью за 10 месяцев посетили 1,4 млн российских туристов, турпоток упал на 74%
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
В Италии вновь выявили более 20 тыс. случаев заражения COVID-19 за сутки, 233 пациента скончались
Более 80% французов плохо относятся к Трампу и хотят победы Байдена - опрос
Постпреды стран ЕС без обсуждения одобрят 4 ноября предложение по санкциям по Белоруссии
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
AccessBank продолжает акцию по оказанию гуманитарной помощи
Поддержка жителям Барды от Bakcell
Что предвещает освобождение оккупированных территорий для экономики Азербайджана
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение