Путин переговорил с Алиевым, обсудил вопросы урегулирования карабахского конфликта

Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с руководителями Азербайджана и Армении тему карабахского урегулирования, сообщает пресс-служба Кремля.

"1 ноября и 2 ноября соответственно состоялись телефонные разговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Обстоятельно обсуждены вопросы урегулирования нагорно-карабахского конфликта", - говорится в сообщении.