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Религия 02.11.2020 23:51

Австрийские СМИ сообщают о стрельбе у синагоги в Вене, один человек погиб, есть раненые

Австрийский телеканал ORF сообщает о стрельбе у синагоги в Вене, по предварительным данным один человек погиб, есть раненые.

ЧП произошло близ площади Шведенплатц, в настоящее время нам находятся наряды полиции. Очевидцы сообщили о стрельбе вскоре после 20:00 (23:00 по Баку). СМИ сообщают о нападении на синагогу на прилежащей улице.

По данным МВД Австрии, которое цитирует информагентство АРА, погиб сам нападавший, всего нападавших было двое, один сбежал, его ищут.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АВСТРИЯ, СИНАГОГА, СТРЕЛЬБА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]