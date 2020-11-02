Австрийские СМИ сообщают о стрельбе у синагоги в Вене, один человек погиб, есть раненые

Австрийский телеканал ORF сообщает о стрельбе у синагоги в Вене, по предварительным данным один человек погиб, есть раненые.

ЧП произошло близ площади Шведенплатц, в настоящее время нам находятся наряды полиции. Очевидцы сообщили о стрельбе вскоре после 20:00 (23:00 по Баку). СМИ сообщают о нападении на синагогу на прилежащей улице.

По данным МВД Австрии, которое цитирует информагентство АРА, погиб сам нападавший, всего нападавших было двое, один сбежал, его ищут.