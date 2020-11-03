ВС Азербайджана уничтожили 16 единиц армянской военной техники - Минобороны

В ходе боевых столкновений в понедельник и в ночь на вторник в зоне нагорно-карабахского конфликта и за ее пределами азербайджанская армия уничтожила 16 единиц армянской военной техники, сообщает Минобороны Азербайджана.

“В течение дня 2 ноября и в ночь на 3 ноября на различных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое число живой силы, 4 РСЗО БМ-21 «Град», 1 ЗРК «КУБ», 9 различных видов пушек и 2 грузовика с боеприпасами противника”, - отмечается в сообщении.

Помимо этого Минобороны сообщает, что боевые операции продолжались в основном на Агдамском, Ходжавендском, Зангиланском и Губадлинском направлениях фронта.

“Подразделения ВС Армении подвергли обстрелу из различных стрелковых оружий, пушек и минометов позиции подразделений армии Азербайджана и населенные пункты на различных направлениях фронта. В результате предпринятых ответных мер против армянских вооруженных сил на различных направлениях фронта противник, понеся потери в живой силе и военной технике на различных участках фронта, вынужден был отступить”, - подчеркивает Минобороны.

Согласно информации, в настоящее время войска азербайджанской армии контролируют оперативную обстановку по всей линии фронта.

Х.Насирзаде